Лицею на Петроградке пришлось установить видеокамеры и пандусы по решению суда

В Петербурге лицею в Петроградском районе пришлось исполнить решение суда, по которым территорию заведения должны были оборудовать пандусами и видеокамерами.

Об этом в четверг, 22 октября, сообщает УФССП России по Санкт-Петербургу. Нарушения в лицее во время проверки зафиксировала районная прокуратура.

В результате приставы возбудили исполнительные производства, а суд установил сроки. Лицей обязательства исполнил.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что в Петербурге кафе пришлось выплатить 142 тысячи рублей бывшей сотруднице, которая после увольнения не увидела ни своих документов, ни зарплаты. Отмечалось также, что с начала году приставы вернули жителям 447 миллионов рублей зарплаты.