Ребенок вывалился из автобуса на Красносельском шоссе

В Петербурге выясняют обстоятельства, при которых ребенок получил травмы в Красносельском районе. Мальчик выпал из автобуса.

Об инциденте сообщает УГИБДД ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Уточняется, что утром в четверг, 22 октября, на Красносельском шоссе из автобуса выпал 15-летний ребенок.

Известно, что он получил легкие травмы. По факту происшествия идет проверка.

Ранее gazeta.spb.ru писала о ДТП с пострадавшим в Колпинском районе Петербурга. Легковушка врезалась там в стоящий грузовик с прицепом. В результате травмы получил водитель, он был госпитализирован в тяжелом состоянии.