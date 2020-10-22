Ребенок вывалился из автобуса на Красносельском шоссе

Ребенок вывалился из автобуса на Красносельском шоссе
Красносельское шоссе. Фото: скриншот панорамы "Гугл"

В Петербурге выясняют обстоятельства, при которых ребенок получил травмы в Красносельском районе. Мальчик выпал из автобуса.

Об инциденте сообщает УГИБДД ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Уточняется, что утром в четверг, 22 октября, на Красносельском шоссе из автобуса выпал 15-летний ребенок.

Известно, что он получил легкие травмы. По факту происшествия идет проверка.

Ранее gazeta.spb.ru писала о ДТП с пострадавшим в Колпинском районе Петербурга. Легковушка врезалась там в стоящий грузовик с прицепом. В результате травмы получил водитель, он был госпитализирован в тяжелом состоянии.

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