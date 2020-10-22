Пожару в доме на Невском присвоен повышенный уровень сложности

В центре Северной столицы продолжается тушение пожара в историческом доме на Невском проспекте. На месте проишествия работают 27 сотрудников МЧС и 6 единиц техники.

Напомним, информация о пожаре поступила днем, 22 октября, от главного управления МЧС по Санкт-Петербургу. В доме №146 по Невскому проспекту произошло возгорание в квартире. Огонь распространился на третьем этаже в двухкомнатной квартире в комнате 30 кв. метров.

Позднее, пожару был присвоен ранг 1-БИС. Из горящего здания по маршевой лестнице эвакуировано 10 человек. Сведений о пострадавших не поступало. При этом в ликвидации огня задействованы 27 человек личного состава и 6 единиц техники.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что Дворцовый мост стоит из-за крупного ДТП. На дороге столкнулись две машины реанимации. На месте работают спецслужбы.