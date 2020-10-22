Дворцовый мост стоит в пробке из-за ДТП с автомобилем реанимации

Дворцовый мост стоит в пробке из-за ДТП с автомобилем реанимации
ДТП с реанимацией на Дворцовом мосту. Фото: vk.com/spb_today

В Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга произошла автомобильная авария, участником которой стала машина реанимации. На месте работают спецслужбы.

Об этом сообщается в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте». Автор публикации написал, что на Дворцовом мосту якобы столкнулись два автомобиля реанимации. С первого взгляда на кадры с места происшествия, так и кажется: машины стоят вплотную друг к другу.

Однако внимательные пользователи в комментариях пишут, что все было не так. По их словам, к попавшему в ДТП автомобилю реанимации подъехала машина той же службы, чтобы перегрузить имущество. А сама авария была с другой машиной.

Судя по данным сервиса «Яндекс.Карты», дорожно-транспортное происшествие собрало немаленькие пробки: заторы образовались на Дворцовой набережной, самом Дворцовом мосту, Университетской набережной и Биржевой площади.

Скриншот «Яндекс.Карты»

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ребенок вывалился из автобуса на Красносельском шоссе.

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Дворцовый мост стоит в пробке из-за ДТП с автомобилем реанимации
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