В Пушкине появится новое производство фармацевтических субстанций

Губернатор Петербурга Александр Беглов подчеркнул, что появление нового завода позволит сделать препараты доступнее для населения, поскольку зависимость от импортных лекарств таким образом снизится. Фото: pixabay.com

Губернатор Петербурга Александр Беглов подчеркнул, что появление нового завода позволит сделать препараты доступнее для населения, поскольку зависимость от импортных лекарств таким образом снизится. Фото: pixabay.com

Правительство Северной столицы впервые в России заключило соглашение о сотрудничестве с производителем фармацевтических субстанций.

Министерство промышленности и торговли, правительство Петербурга и фармацевтическая компания «Активный компонент» подписали специальный инвестиционный контракт, согласно которому уже существующее производство в Металлострое подвергнется модернизации, а в городе Пушкин начнется строительство нового завода.

В пресс-службе Смольного в четверг, 22 октября, отмечают, что первая очередь нового производства начала работу уже этим летом. Предприятие занимается выпуском инновационных фармацевтических субстанций, уникальных для российского рынка.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербургский Фонд развития промышленности выделил более 200 млн рублей на усиление фармацевтических производств.