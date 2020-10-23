Песков заверил, что Россия не будет «терпеть хамство» европейских стран

При этом российская сторона продолжит пытаться донести свою правду.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, какие отношения у России с европейскими странами, в эфире Первого канала. Он отметил, что власти не намерены терпеть «хамство». При этом глава страны Владимир Путин призывает быть «терпеливее, конструктивнее и последовательно объяснять нашу позицию».

Песков добавил, что у России есть сложности в диалоге с Германией. Чтобы разрешить проблему, нужно действовать сообща, убежден он. Пока что попытки выстраивания диалога не увенчались успехом.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Путин пошутил, что надеется не простудиться на похоронах недоброжелателей России. Путин также добавил, что существующие международные структуры не стоит отбрасывать как пережитки прошлого, стоит сохранить все действующие механизмы международной безопасности, такие как ООН и Совбез