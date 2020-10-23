Приморский районный суд рассмотрит дело о случайном убийстве мужчины на парковке

Приморский районный суд рассмотрит дело о случайном убийстве мужчины на парковке
Дело рассмотрит Приморский районный суд. Фото: pixabay

Прокуратура Приморского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 47-летней петербурженки, обвиняемой в причинении смерти по неосторожности.

Как сообщили в городском надзорном органе, все произошло в ноябре 2019 года на автомобильной парковке одного из гипермаркетов на проспекте Сизова. По версии следствия, там произошел конфликт между обвиняемой и мужчиной, который мешал проезду ее автомобиля. Женщина несколько раз ударила потерпевшего, от чего он потерял равновесие и упал, ударившись головой об асфальт. Его госпитализировали, однако в больницу мужчина скончался.

Обвиняемая же скрылась с места происшествия на своей машине, не оказав мужчине помощь. При этом она имеет высшее медицинское образование.

Приморский районный суд рассмотрит уголовное дело по существу.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что мужчин, пытавшихся убить подростка в Петербурге, арестовали.

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