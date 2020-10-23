Приморский районный суд рассмотрит дело о случайном убийстве мужчины на парковке

Прокуратура Приморского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 47-летней петербурженки, обвиняемой в причинении смерти по неосторожности.
Как сообщили в городском надзорном органе, все произошло в ноябре 2019 года на автомобильной парковке одного из гипермаркетов на проспекте Сизова. По версии следствия, там произошел конфликт между обвиняемой и мужчиной, который мешал проезду ее автомобиля. Женщина несколько раз ударила потерпевшего, от чего он потерял равновесие и упал, ударившись головой об асфальт. Его госпитализировали, однако в больницу мужчина скончался.
Обвиняемая же скрылась с места происшествия на своей машине, не оказав мужчине помощь. При этом она имеет высшее медицинское образование.
Приморский районный суд рассмотрит уголовное дело по существу.
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