Приморский районный суд рассмотрит дело о случайном убийстве мужчины на парковке

Прокуратура Приморского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 47-летней петербурженки, обвиняемой в причинении смерти по неосторожности.

Как сообщили в городском надзорном органе, все произошло в ноябре 2019 года на автомобильной парковке одного из гипермаркетов на проспекте Сизова. По версии следствия, там произошел конфликт между обвиняемой и мужчиной, который мешал проезду ее автомобиля. Женщина несколько раз ударила потерпевшего, от чего он потерял равновесие и упал, ударившись головой об асфальт. Его госпитализировали, однако в больницу мужчина скончался.