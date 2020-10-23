Мужчин, пытавшихся убить подростка в Петербурге, арестовали

Один из обвиняемых напал на подростка с ножом. Фото: unsplash.com

Один из обвиняемых напал на подростка с ножом. Фото: unsplash.com

В Петербурге арестовали двоих мужчин обвиняемых в покушении на убийство 17-летнего парня, а также в приготовлении к разбою.

Об этом сообщили в Главном следственном управлении СК РФ по Петербургу. В совершении указанных преступлении обвиняются двое мужчин 36 и 34 лет. В настоящее время оба арестованы.

Преступление произошло утром 15 октября во дворе дома на улице Пограничника Гарькавого. Там обвиняемые с целью ограбления напали на подростка, ударив его три раза ножом. После мужчины сбежали с места происшествия.

Парня госпитализировали, сейчас он находится по присмотром врачей.

Полиция выясняет все обстоятельства произошедшего.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что мужчина устроил стрельбу из травмата на ферме в Ленобласти. Инцидент произошел в лесу у деревни Большое Горлово.