Школьникам Ленобласти проведут Дни здоровья после завершения осенних каникул

Школьникам Ленобласти проведут Дни здоровья после завершения осенних каникул
Дни здоровья в школах Ленобласти. Фото: Baltphoto

Школьникам Ленинградской области проведут Дни здоровья после возвращения с осенних каникул. Планируется, что 5,6 и 7 ноября для учеников будут отменены занятия по расписанию, но при этом будет подготовлена насыщенная программа.

Как сообщает пресс-служба правительства Ленинградской области, 5,6 и 7 ноября для учеников проведут спортивные мероприятия. Планируются занятия физической культурой на свежем воздухе.

Также в рамках Дней здоровья детям расскажут о профилактике Covid-19 и о важности соблюдения ограничительных мер. Занятия пройдут в дистанционном формате. Кроме этого, детям напомнят о том, что стоит соблюдать здоровый образ жизни.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге школьникам продлили осенние каникулы из-за ухудшения эпидемиологической обстановки в городе, связанной с распространением коронавируса.

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