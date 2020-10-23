Matiz и Kia устроили ДТП на Октябрьской набережной

Matiz и Kia устроили ДТП на Октябрьской набережной
ДТП на набережной. Фото: группа "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб"/ВК

В Петербурге очевидцы сообщают об аварии на Октябрьской набережной. Разъехаться там не смогли две иномарки.

О происшествии горожане пишут в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» в социальной сети «ВКонтакте».

Уточняется, что авария произошла напротив водонапорной башни Обуховского завода. Один автомобиль в результате, судя по всему, пришлось эвакуировать.

Есть ли пострадавшие в результате ДТП, не сообщается.

Ранее gazeta.spb.ru писала о серьезном ДТП с легковым автомобилем и автобусом. В результате пострадали двое.

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