Matiz и Kia устроили ДТП на Октябрьской набережной

В Петербурге очевидцы сообщают об аварии на Октябрьской набережной. Разъехаться там не смогли две иномарки.
О происшествии горожане пишут в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» в социальной сети «ВКонтакте».
Уточняется, что авария произошла напротив водонапорной башни Обуховского завода. Один автомобиль в результате, судя по всему, пришлось эвакуировать.
Есть ли пострадавшие в результате ДТП, не сообщается.
Ранее gazeta.spb.ru писала о серьезном ДТП с легковым автомобилем и автобусом. В результате пострадали двое.