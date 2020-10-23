Рэпер Баста потерял отца

Рэпер Василий Вакуленко, который известен как Баста, рассказал о трагедии в своей семье. Музыкант потерял отца.

Об этом рэпер сообщил на своей странице в социальной сети Instagram. Михаил Вакуленко скончался на 61-м году жизни.

Музыкант отметил, что его отец мечтал изменить мир, был идеалистом, верил в справедливость и человечность.

Ранее Баста рассказал, как завистники пытались разрушить его брак. Так, однажды его супруге Елене Пинской прислали якобы переписку музыканта с любовницей. Пара состоит в браке 11 лет.

По его словам, однажды его супруге прислали якобы его переписку с любовницей, где та просила его скорее приехать, а также заявила: «Брось эту мымру». Баста подчеркнул, что семья всегда стоит для него на первом месте.