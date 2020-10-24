За время пандемии более 1000 петербуржцев получили штрафы за нарушения мер по Covid-19

За время пандемии более 1000 петербуржцев получили штрафы за нарушения мер по Covid-19
Коронавирусные штрафы для петербуржцев. Фото: pixabay.com

В Северной столице власти города за все время пандемии оштрафовали более тысячи граждан и 57 юридических лиц за нарушение антикоронавирусных мер.

Как сообщает Мойка78 со ссылкой на руководителя объединённой пресс-службы судов Санкт-Петербурга Дарью Лебедеву, начиная с апреля, 1204 граждан получили штрафы за нарушение ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной инфекции. Также наказание коснулось и 57 юридических лиц. Размер штрафов для них варьировался от 100 до 400 тыс. рублей.

Отмечается, что в городе 12 юридических лиц получили предупреждения за нарушения статьи о невыполнении правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения.

Кроме этого, за невыполнение правил при чрезвычайной ситуации предупреждения получили 3300 горожан. Еще 307 жителей города были наказаны штрафами в размере 1 тыс. рублей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что выписывать штрафы в общественном транспорте Северной столицы могут не только сотрудники полиции.

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