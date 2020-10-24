Президент Польши получил положительный результат теста на коронавирус

Президент Польши получил положительный результат теста на коронавирус
Президент Польши чувствует себя нормально. Фото: Википедия / Kancelaria Premiera

Политик чувствует себя хорошо, но вынужден отправиться на самоизоляцию.

Президент Польши Анджей Дуда получил положительный результат теста на коронавирус. Об этом сообщает пресс-секретарь главы государства Блажей Спихальский в Twitter. Он добавил, что политик нормально себя чувствует и уже отправился на карантин.

11-13 октября Дуда посещал Украину, где встречался с президентом страны Владимиром Зеленским. Пока непонятно, мог ли политик заразиться от коллеги или нет.

Помимо президента Польши еще несколько политиков в государстве заразились коронавирусом. Среди них –премье-министр Матеуш Моравецкий.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге новый рекорд по суточному приросту заболеваемости Covid-19.

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