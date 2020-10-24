Президент Польши получил положительный результат теста на коронавирус

Политик чувствует себя хорошо, но вынужден отправиться на самоизоляцию.
Президент Польши Анджей Дуда получил положительный результат теста на коронавирус. Об этом сообщает пресс-секретарь главы государства Блажей Спихальский в Twitter. Он добавил, что политик нормально себя чувствует и уже отправился на карантин.
11-13 октября Дуда посещал Украину, где встречался с президентом страны Владимиром Зеленским. Пока непонятно, мог ли политик заразиться от коллеги или нет.
Помимо президента Польши еще несколько политиков в государстве заразились коронавирусом. Среди них –премье-министр Матеуш Моравецкий.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге новый рекорд по суточному приросту заболеваемости Covid-19.