В Петербурге новый рекорд по суточному приросту заболеваемости Covid-19

В Северной столице за минувшие сутки выявлено рекордное количество случаев заражения коронавирусной инфекцией. Суточный прирост поставил новый показатель по заболеваемости коронавирусом.

По данным на 24 октября, в Петербурге зарегистрировано максимальное количество случаев заражения вирусом за сутки. По информации оперативного штаба по мониторингу ситуации с распространением коронавируса, за последние 24 часа в городе выявлено 713 заражений инфекцией.

Напомним, что за все время пандемии в Петербурге заболели коронавирусом более 56 тыс. человек. В России – более 1,4 млн человек. При этом, победить болезнь смогли более миллиона жителей страны.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что врачи рассказали о эффективности ношения масок на улице в зимнее время года.