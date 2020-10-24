На Суворовском от дома отвалилась часть лепнины

К счастью, никто не пострадал, а ведь элемент здания мог угодить кому-нибудь прямо на голову.

На Суворовском проспекте сегодня, 24 октября, от здания откололась часть лепнины. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Фрагменты здания лежат у входа в булочную, у парадной и проезжей части. В результате инцидента мог пострадать прохожий, но, кажется, обошлось без жертв.

Остается надеяться, что власти обратят внимание на обрушение и предотвратят разрушение здания. Судя по всему, дому необходим ремонт.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что администрация Петроградского района прокомментировала обрушение лепнины на машины. В ближайшее время специалисты обследуют фасад здания с целью выявления иных опасных участков. Капитальный ремонт фасада пострадавшего дома запланирован на следующий год.