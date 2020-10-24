Врач рассказала о вреде колбасы

Врач рассказала о вреде колбасы
Колбаса. Фото: pixabay

Эксперт заверила, что в изделии обычно всего около 40% мяса.

Врач-гастроэнтеролог Инна Мазько рассказала, чем опасна колбаса. Об этом пишет «Комсомольская правда». Она не советует употреблять продукт по нескольким причинам. Для придания колбасе розового цвета используют нитриты, которые вызывают рак. Также в продукции есть фосфаты – они влияют на развитие остеопороза и рахита. Врач убеждена, что людям, у которых есть проблемы с желудком и кишечником, стоит отказаться от колбасы совсем.

Мазько добавила, что в колбасе обычно около 40% мяса. Среди остальных ингредиентов: мясо низкого качества, субпродукты, перемолотые хрящи и прочее. Чтобы выбрать хороший продукт, нужно изучить состав.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что посетитель магазина в Петербурге подрался с персоналом за колбасу. Росгвардейцы задержали петербуржца, ограбившего магазин на Петроградской стороне.

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