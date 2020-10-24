Саша Спилберг стала новой ведущей «Дома-2»

Саша Спилберг стала новой ведущей &#171;Дома-2&#187;
Блогер не будет заменять Бузову и Бородину. Фото: https://www.instagram.com/sashaspilberg/

У девушки впереди первый рабочий месяц, по итогам которого решится ее дальнейшая судьба.

Видеоблогер Саша Спилберг стала новой ведущей шоу «Дом-2» на ТНТ. Об этом пишет StarHit. Первый съемочный день у звезды Интернета уже состоялся накануне, 23 октября. Девушке дадут возможность поработать месяц, а затем уже решат, оставлять ее или нет, о чем рассказал один из участников проекта.

«У нее есть интерес к работе, к шоу. Свежая кровь для проекта нужна постоянно, пытаются таким образом освежать аудиторию»,

— добавил он.

Отмечается, что Ольгу Бузову и Ксению Бородину увольнять не планируют, так что Саша Спилберг никого из них заменять не будет. О размерах гонорара ничего не говорится, но есть мнение, что он будет скромнее, чем у других ведущий «Дома-2».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Дом-2 ищет нового ведущего, который будет лучше Бузовой. Кандидата выберут онлайн – ему нужно записать видеовизитку.

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