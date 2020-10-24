На берег Финского залива выбрасывает тела мертвых тюленей

В Петербурге на берег Финского залива начало выбрасывать тела погибших тюленей. По словам специалистов, это происходит каждой осенью.

Как сообщает Фонд друзей балтийской нерпы, на берег мертвых тюленей выбрасывает волнами во время осенних штормов.

Очевидцев просят сообщать о телах зверьков по телефону 699-23-99.

Отмечается, что специалистам эта информация необходима для того, чтобы понимать масштабы ежегодной гибели животных. Кроме того теперь экологи могут проводить химико — токсикологические исследования материалов.

Ранее gazeta.spb.ru рассказывала о том, что на Ладоге отдыхающие заметили тюлененка по кличке Шлиссик, выпущенного спасателями на волю. Он сам вышел к людям. Зверька смогли передать в руки специалистов. За две недели блужданий по морю Шлиссик только потерял три килограмма и больше не изменился.