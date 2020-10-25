Найден препарат, который снижает риск смерти от коронавируса

Найден препарат, который снижает риск смерти от коронавируса
Нашли препарат, который снизит риск смерти при коронавирусе. Фото:pixabay.com

Ученые из Университета Мэриленда выяснили, что аспирин в небольших дозах может снизить риск смерти от коронавируса.

Результаты их исследования опубликованы в журнале Anesthesia and Analgesia. Выяснилось, что пациенты, которые принимали аспирин, реже попадали в отделение интенсивной терапии, им также реже требовался аппарат искусственной вентиляции легких. Ниже была и вероятность летального исхода.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что вирусолог Центра имени Гамалеи, профессор Виктор Зуев рассказал, когда ситуация с распространением коронавируса может стабилизироваться.

По его словам, это может произойти к следующему лету. При этом специалист отмечал, что на сроки завершения пандемии повлияет то, как россияне соблюдают рекомендации по ношению средств индивидуальной защиты.

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