Назван срок окончания пандемии коронавируса

Назван срок окончания пандемии коронавируса
Росстат продолжает вести статистику смертей от коронавирусной инфекции. Фото: Baltphoto/ Valentin Egorshin-1-7

Вирусолог Центра имени Гамалеи, профессор Виктор Зуев рассказал, когда ситуация с распространением коронавируса может стабилизироваться.

Как рассказал специалист в интервью «Парламентской газете», ситуация с COVID-19 может стабилизироваться к следующему лету.

«Думаю, что в июле будут значительные улучшения»,- заметил он и добавил, что снижению заболеваемости будут способствовать усиление масочного режима и вакцинация. Зуев также отметил, что число переболевших коронавирусом постепенно увеличивается.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, какие места являются самым опасными во время пандемии коронавируса. Первое место, в котором проще всего заразиться, это общественный транспорт. При этом опасаться нужно больше всего частных перевозчиков, которые могут не соблюдать все меры предосторожности.

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