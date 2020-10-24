Назван срок окончания пандемии коронавируса

Вирусолог Центра имени Гамалеи, профессор Виктор Зуев рассказал, когда ситуация с распространением коронавируса может стабилизироваться.

Как рассказал специалист в интервью «Парламентской газете», ситуация с COVID-19 может стабилизироваться к следующему лету.

«Думаю, что в июле будут значительные улучшения»,- заметил он и добавил, что снижению заболеваемости будут способствовать усиление масочного режима и вакцинация. Зуев также отметил, что число переболевших коронавирусом постепенно увеличивается.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, какие места являются самым опасными во время пандемии коронавируса. Первое место, в котором проще всего заразиться, это общественный транспорт. При этом опасаться нужно больше всего частных перевозчиков, которые могут не соблюдать все меры предосторожности.