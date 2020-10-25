Ирина Круг призналась, что бросила третьего мужа из-за предательства

Ирина Круг, 44-летняя вдова легендарного шансонье 1990-х годов Михаила Круга, объявила об официальном расторжении брака с третьим мужем.

Об этом певица заявила в гостях у Андрея Малахова на передаче «Привет, Андрей!». Брак с Михаилом Кругом был для Ирины вторым, после трагического убийства музыканта она тяжело переживала его утрату. Спустя четыре года, однако, женщина вновь вышла замуж, её избранником стал Сергей Белоусов. В 2013 году у пары родился сын Андрей. Однако их отношениям не суждено было остаться крепкими.

Ирина Круг объяснила, что к разводу дело шло около трех лет — каждый из супругов уже давно начал жить своей жизнью. «Я попыталась простить, но человек меня предал», — рассказала Ирина. Между тем, им удалось расстаться, сохранив прекрасные отношения. Певица также намекнула, что сейчас тоже влюблена, но не стала раскрывать подробностей.

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