Номер Кузьминой и Энберта на «Ледниковом периоде» довел до слез членов жюри

Выступление актрисы Ольги Кузьминой и фигуриста Александра Энберта на программе «Ледниковый период» крайне впечатлило членов жюри, Татьяна Навка и вовсе не смогла сдержать слез.

В последнем выпуске передачи темы номеров были посвящены песням советских времен. Кузьмина и Энберт выбрали для проката песню под названием «Журавли», посвященную погибшим героям Великой Отечественной войны. Участники «Ледникового периода» поразили мастерством исполнения программы, на высокой скорости демонстрируя различные поддержки и даже «спираль смерти».

Образы фигуристов — голубое шелковое платье Ольги и темные брюки и светлая рубашка с шейным платком у Александра, — также дополнили номер. Участница жюри, олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка не смогла сдержать слез. По итогам выпуска, пара Энберта и Кузьминой стала лидером рейтинга.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что создатель «Ледникового периода» Илья Авербух объяснил, почему приостанавливал шоу.