В Пулково 25 октября все рейсы отправляются и прибывают без задержек и опозданий

В Пулково 25 октября все рейсы отправляются и прибывают без задержек и опозданий
Фото: Baltphoto

В воскресенье, 25 октября, в петербургском аэропорту Пулково все рейсы совершаются в штатном режиме, изменений в расписании не планируется.

Среди вылетающих из аэропорта Петербурга самолет нет тех, что отправляются с задержкой либо отменены. Аналогичная ситуация обстоит и с рейсами, прибывающими в город на Неве. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло воздушных ворот Северной столицы.

Напомним, что в связи с закрытием международного сообщения с началом пандемии коронавирусной инфекции в аэропорту ежедневно отменялись десятки рейсов. Это было связано с тем, что план полетов составляется на несколько месяцев вперед и внести в него изменения не представлялось возможным. Позже данные были скорректированы, поэтому сейчас все рейсы за внештатными исключениями отправляются по расписанию.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в субботу в Пулково также не было задержек и отмененных рейсов.

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