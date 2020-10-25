В Москве открылась первая «Пятерочка» без кассиров

Управляющая сетью «Пятерочек» компания X5 Retail Group заявила, что в столице начал работу первый супермаркет нового типа: «Пятерочка #налету», в котором нет кассиров.

Магазин открылся в Новой Москве. Для входа необходимо просканировать QR-код через мобильное приложение «Пятерочки», доступное в App Store и Google Play. Оплата товаров осуществляется также при помощи приложения либо через кассы самообслуживания.

На полках супермаркета при этом почти тысяча наименований, включая свежий кофе и товары категории «фреш». В Ч5 Retail Group отмечают, что новый формат «Пятерочки» рассчитан на миллениалов и молодёжь, привыкших в повсеместной оплате услуг онлайн. Кроме того, все оформление в залах похоже на иконки на экранах смартфонов.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в мае этого года на фоне пандемии коронавируса сеть супермаркетов «Пятерочка» запустила доставку продуктов в Петербурге.