В Москве открылась первая «Пятерочка» без кассиров

В Москве открылась первая &#171;Пятерочка&#187; без кассиров
Супермаркет нового поколения ориентировал на миллениалов и юных покупателей, привыкших повсюду расплачиваться онлайн. Фото: pixabay.com

Управляющая сетью «Пятерочек» компания X5 Retail Group заявила, что в столице начал работу первый супермаркет нового типа: «Пятерочка #налету», в котором нет кассиров.

Магазин открылся в Новой Москве. Для входа необходимо просканировать QR-код через мобильное приложение «Пятерочки», доступное в App Store и Google Play. Оплата товаров осуществляется также при помощи приложения либо через кассы самообслуживания.

На полках супермаркета при этом почти тысяча наименований, включая свежий кофе и товары категории «фреш». В Ч5 Retail Group отмечают, что новый формат «Пятерочки» рассчитан на миллениалов и молодёжь, привыкших в повсеместной оплате услуг онлайн. Кроме того, все оформление в залах похоже на иконки на экранах смартфонов.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в мае этого года на фоне пандемии коронавируса сеть супермаркетов «Пятерочка» запустила доставку продуктов в Петербурге.

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