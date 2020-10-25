Жириновский призвал лишить доктора Мясникова диплома врача

Политик, лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский считает, что известного телеведущего и главного врача московской городской больницы №71 Александра Мясникова необходимо лишить права на медицинскую деятельность.

Причиной для столь серьезного заявления стал заочный спор публичных личностей о необходимости закрытия российских границ ввиду новой вспышки пандемии. Жириновский в эфире радиостанции «Комсомольская правда» осудил отношение Мясникова ко второй волне коронавируса: врач призывает не паниковать и считает, что туризм не является причиной новой вспышки пандемии.

Политик, в свою очередь, активно выступает за ужесточение ограничительных мер, в том числе, связанных с поездками куда-либо. Жириновский аргументирует свою позицию тем, что на отдыхе туристы часто оказываются в местах массового скопления людей, и это способствует активному распространению вируса.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Мясников рассказал о четырех типах нового коронавируса.