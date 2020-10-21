Доктор Мясников перечислил четыре типа нового коронавируса

Главный врач городской больницы №71 в Москве, а также известный телеведущий Александр Мясников рассказал об известных на данный момент типах новой коронавирусной инфекции.

По словам специалиста, сейчас зафиксированы четыре разновидности COVID-19. Их основное отличие состоит в том, насколько успешно организм человека справляется с болезнью. Различают вирус с бессимптомным течением, с признаками легкого ОРЗ, пневмонию в нетяжелой степени, а также агрессивную форму, серьезно поражающую внутренние органы.

Об этом Мясников заявил в эфире телеканала «Россия 1». Врач также добавил, что первый тип считается практически безопасным для инфицированного, тогда как четвертый вариант представляет угрозу для жизни пациента, особенно если он страдает хроническими заболеваниями.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Мясников призывал россиян не бояться роста заболеваемости коронавирусом.