Александр Мясников: не стоит бояться увеличения заболеваемости Cоvid-19

Телеведущий и врач Александр Мясников призвал россиян не бояться и не паниковать из-за увеличения роста заболевания коронавирусом. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Россия 1».

По мнению Александра Мясникова, главный показатель – это уменьшение количество смертности от коронавирусной инфекции. Специалист считает, что рост заболеваемости не показательная статистика.

Также телеведущий отметил, что россиянам стоит подождать, когда у людей сформируется коллективный иммунитет.

«Нужно, чтобы 50–60% населения имели опыт столкновения с вирусом. Важно, чтобы люди не болели в тяжелой форме и не умирали», – заявил Александр Мясников.

Ранее Александр Мясников критически отзывался о политике мэра Москвы Сергея Собянина по борьбе с коронавирусом. Телеведущий считает, что самоизоляция и масочный режим – это не эффективный способ защиты от инфекции.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что коронавирус в России за сутки выявили более, чем у 11 тыс. человек.