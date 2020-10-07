Телеведущий и врач Александр Мясников призвал россиян не бояться и не паниковать из-за увеличения роста заболевания коронавирусом. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Россия 1».
По мнению Александра Мясникова, главный показатель – это уменьшение количество смертности от коронавирусной инфекции. Специалист считает, что рост заболеваемости не показательная статистика.
Также телеведущий отметил, что россиянам стоит подождать, когда у людей сформируется коллективный иммунитет.
«Нужно, чтобы 50–60% населения имели опыт столкновения с вирусом. Важно, чтобы люди не болели в тяжелой форме и не умирали», – заявил Александр Мясников.
Ранее Александр Мясников критически отзывался о политике мэра Москвы Сергея Собянина по борьбе с коронавирусом. Телеведущий считает, что самоизоляция и масочный режим – это не эффективный способ защиты от инфекции.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что коронавирус в России за сутки выявили более, чем у 11 тыс. человек.