В России выявили более 11 тысяч новых случаев коронавирусной инфекции за сутки

Оперативный штаб по борьбе с COVID-19 опубликовал обновленные данные по заболеваемости в России.

Несмотря на заметное ухудшение ситуации, стремительный рост все-таки прекратился — за прошедшие сутки выявлено 11 115 новых случаев инфицирования патогеном. Еще во вторник, 6 октября, сообщалось о 11 615 случаях.

Также, порадовала и статистика по выздоровлениям — побороть болезнь за сутки смогли 6699 пациентов.

Скончались от тяжелого течения болезни или развившихся осложнений еще 202 человека.

Отметим, что несмотря на усложнение ситуации с распространением вируса, в России не планируют прибегать к возвращению к жестким ограничениям. Россиян же в свою очередь просят продолжать соблюдать меры предосторожности для предотвращения дальнейшего ухудшения эпидемиологической обстановки.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге на коронавирус проверились еще 28 993 человека.