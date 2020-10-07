В России выявили более 11 тысяч новых случаев коронавирусной инфекции за сутки

В России выявили более 11 тысяч новых случаев коронавирусной инфекции за сутки
Коронавирус в Петербурге. Фото: Gazeta.SPb.ru/Николай Овсянников

Оперативный штаб по борьбе с COVID-19 опубликовал обновленные данные по заболеваемости в России.

Несмотря на заметное ухудшение ситуации, стремительный рост все-таки прекратился — за прошедшие сутки выявлено 11 115 новых случаев инфицирования патогеном. Еще во вторник, 6 октября, сообщалось о 11 615 случаях.

Также, порадовала и статистика по выздоровлениям — побороть болезнь за сутки смогли 6699 пациентов.

Скончались от тяжелого течения болезни или развившихся осложнений еще 202 человека.

Отметим, что несмотря на усложнение ситуации с распространением вируса, в России не планируют прибегать к возвращению к жестким ограничениям. Россиян же в свою очередь просят продолжать соблюдать меры предосторожности для предотвращения дальнейшего ухудшения эпидемиологической обстановки.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге на коронавирус проверились еще 28 993 человека.

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