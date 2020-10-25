МИД Казахстана ответил на возмущения граждан по поводу фильма «Борат-2»

Министерство иностранных дел Казахстана считает, что авторы нового фильма британского комика Саши Барона Коэна про казахского журналиста в США «Борат-2» пытаются добиться официального запрета на фильм от властей страны.

Таким образом, уверены в МИДе, автор фильма хотят увеличить популярность фильма, а значит, получить рекордные кассовые сборы, передает издание Tengrinews. Внешнеполитическое ведомство отмечает, что и народ, и государственные символы Казахстана высмеивают с целью провокации, а протест, в свою очередь, бессмыслен, поскольку не имеет адресата.

Власти Казахстана также подчеркнули расистские и ксенофобские моменты новой части «Бората», объяснив, что они вызвали шквал возмущения среди населения государства. Создатели фильма еще не комментировали эту ситуацию.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что автором саундтрека ко второму фильма про Бората стала петербургская группа Little Big.