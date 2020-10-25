Врачи рассказали о простом фрукте, продлевающем жизнь

Врачи рассказали о простом фрукте, продлевающем жизнь
Фото: pixabay.com

Оказалось, что простые лимоны обладают целым рядом полезных свойств, которые могут обеспечить долгую и здоровую жизнь.

Специалисты отмечают, что эти фрукты насыщенны антиоксидантами, усиливающими иммунную систему и снимающими воспаление, а также полезными растительными соединениями, которые содержатся в цедре и способствуют снижению веса. В связи с этим врачи советуют каждое утро выпивать стакан теплой воды с добавлением лимона.

Кроме того, флавоны — растительные вещества, содержащиеся в лимонах, — снижают риск развития злокачественных опухолей пищевода, а также защищают десна от микробов. Витамин С, фолиевая кислота и клетчатка благотворно влияют на сердечно-сосудистую систему, защищая от инфарктов и инсультов. Помимо прочего, этот фрукт нивелирует уровень «вредного» холестерина в организме.

Напомните, ранее gazeta.spb.ru сообщала, какую опасность таит в себе колбаса.

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