На автобусной остановке в Ленобласти мужчина напал на женщину и отобрал кошелек

На автобусной остановке в Ленобласти мужчина напал на женщину и отобрал кошелек
Фото: Baltphoto

В четверг, 22 октября, в полицию Всеволожского района Ленобласти обратилась 37-летняя местная жительница, которая рассказала, что стала жертвой разбойного нападения.

По её словам, 21 октября около 19:30 на автобусной остановке на «Дороге Жизни» на нее напал неизвестный. Мужчина, применив физическую силу, повалил жертву на землю и, угрожая насильственными действиями сексуального характера, отобрал у женщины кошелек, в котором находились 2,3 тысячи рублей, и скрылся.

В результате розыскных мероприятий в городе Всеволожск на улице Шишканя был задержан подозреваемый в совершении преступления, которым оказался 25-летний мужчина. По факту разбоя возбуждено уголовное дело, полиция продолжает разбирательство.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на улице Ярослава Гашека задержали двоих молодых людей, которые подозреваются в ограблении кафе на проспекте Космонавтов.

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Всеволожский район ленобласть разбойное нападение


 

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