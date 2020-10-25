Следствие будет просить об аресте бизнесмена Израйлита

В Петербурге следствие собирается направить в Смольнинский районный суд ходатайство об аресте бывшего совладельца компании «Усть-Луга» Валерия Израйлита в рамках дела о хищении и отмывании денег.

Как сообщает ТАСС, обвинение будет настаивать на мере пресечения в виде заключения под стражу, заявил источник в следственных органах.

Весной этого года суд отказал следствию в продлении срока содержания в СИЗО и отправила Израйлита под домашний арест.

Напомним, Израйлит был задержан в декабре 2016 года. Речь идет об уголовном деле, которое велось по факту хищения средств, выделенных на развитие порта Усть-Луга в Ленинградской области. Около 317 млн рублей были переведены и похищены со счетов компаний, подконтрольных бизнесмену.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что бизнесмен Израйлит признан банкротом в суде Петербурга.