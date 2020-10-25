В Петербурге таксист оставил пассажирку без банковской карты и 140 тысяч рублей

В Петербурге водитель такси похитил с банковской карты своей пассажирки крупную сумму денег. Возбуждено уголовное дело.

Петербурженка вызвала такси, села в подъехавшую машину и закинула сумку на переднее пассажирское сидение, а сама села сзади, сообщает РЕН ТВ.

По дороге водитель остановился рядом с банкоматом и заявил, что ему надо зайти за сигаретами. Вернувшись обратно, он отказался продолжать поездку.

Пассажирке пришлось вызвать другое такси, на котором она успешно доехала до указанного адреса. Уже дома она заметила, что с ее карты пропали 140 тысяч рублей. С этой информацией она пошла в полицию.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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