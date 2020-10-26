С маской под носом: насколько угроза штрафами испугала петербуржцев

В Петербурге с понедельника, 26 октября, ужесточают так называемый «масочный режим» в общественном транспорте. Пассажиров без масок имеют право не впускать в наземный и подземный общественный транспорт, а также такси. Усиливаются и рейды для поиска нарушителей.

Фотокорреспондент Gazeta.SPb прокатился в метро и подежурил на автобусных остановках, чтобы выяснить, насколько серьезно петербуржцы отнеслись к новым правилам.

Смельчаков пренебрегать правилами нашлось немного. Больше всего таких – в петербургском метро. Пассажиры снимают маски в вагонах, спускают их на подбородок. Многие и в подземке, и в наземном транспорте нарушают правила ношения средств индивидуальной защиты – прикрывают только рот.

Отметим, что все пассажиры теперь обязательно должны находиться в масках.

Носить их должны водители такси и кондукторы.

Исключение могут сделать только для водителя общественного транспорта при условии того, что он будет работать в кабине, которая отделена от пассажирского салона изолирующей перегородкой.

Как писала gazeta.spb.ru, с понедельника в городе формируют 18 мобильных групп, которые могут оштрафовать пассажира без маски и высадить его из общественного транспорта.

К поиску нарушителей также подключаются инспекторы ГИБДД – они будут останавливать таксомоторы для проведения контрольных мероприятий. Пассажирам следует помнить – протокол о нарушении могут получить и они.