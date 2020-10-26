Петербургские бани получат 13 млн, чтобы погасить долги перед сотрудниками

В Санкт-Петербурге выделят субсидию городским баням, чтобы те могли расплатиться с долгами перед сотрудниками. Из-за коронавирусных ограничений работники не получили зарплату.

Как сообщает пресс-служба Смольного, в понедельник, 26 октября. Было принято выделить субсидии 13 городским общественным баням. Речь идет о сумме почти 13,2 млн рублей.

Уточняется, что бани не работали из-за пандемии коронавируса почти 3,5 месяца. При этом он продолжали оплачивать коммунальные услуги и платить сотрудникам. Зарплату, впрочем, получить смогли не все.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что в Петербурге на субсидии для театров в следующем году планируют потратить шесть миллиардов рулей. Таким образом, субсидии вырастут на 5%. При этом 167 миллионов рублей планируют направить на новые постановки и гастрольную деятельность.