Три признака красивого человека назвали ученые из Дании

Три признака красивого человека назвали ученые из Дании
Первым принципом красоты стало симметричное лицо. Фото: unsplash

Более реалистично к вопросам оценки внешности подходят симпатичные люди, в то время как некрасивые склонны переоценивать внешность. Датские ученые пришли к выводу, что существует всего три принципа красоты, которые действуют в любых условиях.

Как сообщает датское издание DR, первым принципом стало симметричное лицо. Людям больше нравится симметрия, поскольку она говорит о хороших качествах, которые можно передать детям. А асимметрия, по мнению ученых, является следствием плохих ген.

Второй признак красивого человека — черты лица, типичные для среднестатистического представителя конкретного народа.

Третий — ровная кожа лица. Если есть темные круги под глазами, раздражение, или цвет лица слишком тусклый, то оценка внешности ухудшится.

Следствием плохого здоровья могут посчитать и следы от воздействия солнца и морщины.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ученые нашли причину появления угрей.

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