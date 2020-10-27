Диетолог: прогулки сжигают жир лучше спорта

Прогулки могут быть полезнее спорта, если выбрать правильное для них время. Они позволяют активно сжигать жир.

Об этом рассказала диетолог Елена Соломатина. По словам специалиста, на прогулку лучше всего отправляться сразу после еды, несмотря на желание расслабиться, передает радио Sputnik.

Как отметила специалист, если решить полежать после приема пищи, то все отложится в виде жира, при прогулке же организм очищается.

Диетолог пояснила: при движении ускоряются обменные процессы и кровообращение, стимулируется выработка многих ферментов, а еда начинает перевариваться быстрее.

Особенно Соломатина обратила внимание на то, что после еды следует выходить на прогулку, а не делать физические упражнения.

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