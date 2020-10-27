В Счетной палате не оценили новый подход к расчету прожиточного минимума пенсионеров

В Счетной палате не оценили новый подход к расчету прожиточного минимума пенсионеров
Есть риск уменьшения доплат к пенсиям. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Новый подход к расчету прожиточного минимума с 2021 года не позволит обеспечить рост прожиточного минимума для пенсионеров каждый год.

К такому выводу пришла Счетная палата, оценив проект бюджета Пенсионного фонда России на 2021-й год и плановый период 2022-2023 годов.

В заключении отмечается, что рост материального обеспечения граждан не может быть гарантирован с новой схемой расчета.

При этом уточняется: если прожиточный минимум пенсионеров не будет меняться несколько лет, это приведет к сокращению пенсионных выплат.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что в октябре Госдума в первом чтении приняла законопроект о продлении заморозки накопительной части пенсии до конца 2023-го года. Отметим, что с 2014 года 6% накопительной части пенсии от зарплаты граждан направляются в страховую часть на выплату нынешним пенсионерам.

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