Пешеход попал под колеса иномарки на Политехнической, он не выжил

Пешеход попал под колеса иномарки на Политехнической, он не выжил
Политехническая улица. Фото: панорамы "Гугл"

В Петербурге УГИБДД ГУ МВД России по Санкт-Петербургу начало проверку после смертельного ДТП в Калининском районе. Там погиб пешеход.

Как сообщает региональное управление ведомства, авария произошла во вторник, 27 октября, около восьми утра.

По данным правоохранителей, мужчина вышел на дорогу вне пешеходного перехода. В результате он оказался под колесами автомобиля Mercedes и погиб.

Ранее gazeta.spb.ru писала о другом ДТП с Mercedes. Иномарка сбила пешехода в поселке Стеклянный в Тосненском районе Ленобласти. Пострадавший не выжил.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
дтп калининский район новости спб пешеход


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге COVID-19 заболели еще 712 человек
Евро, доллары и ювелирка: квартиру в Пушкине обчистили на полмиллиона
На улице Рубинштейна прошел рейд по незакрывшимся после 23 часов заведениям
Госдума хочет бесплатно выдавать лекарства тем, кто лечится от COVID-19 дома
Петербургский сантехник обвинил соседа в надругательстве над 15-летней дочкой
Житель Ленобласти побил соседа кочергой
В Петербурге за сутки на COVID-19 обследовали 33 тысячи человек
Под окнами дома на Шлиссельбургском нашли 15-летнего подростка без сознания