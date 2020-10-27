Пешеход попал под колеса иномарки на Политехнической, он не выжил

В Петербурге УГИБДД ГУ МВД России по Санкт-Петербургу начало проверку после смертельного ДТП в Калининском районе. Там погиб пешеход.

Как сообщает региональное управление ведомства, авария произошла во вторник, 27 октября, около восьми утра.

По данным правоохранителей, мужчина вышел на дорогу вне пешеходного перехода. В результате он оказался под колесами автомобиля Mercedes и погиб.

Ранее gazeta.spb.ru писала о другом ДТП с Mercedes. Иномарка сбила пешехода в поселке Стеклянный в Тосненском районе Ленобласти. Пострадавший не выжил.