Сбившему ребенка на Народной водителю дали условный срок

Суд наказал водителя, который сбил ребенка во дворе на Народной улице, тремя годами условного лишения свободы. Автомобилист сам отвез ребенка в больницу, но на место происшествия так и не вернулся.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга, ДТП произошло в декабре прошлого года. Уточняется, что ребенок был вместе со взрослым. Машина ехала со скоростью 5 км/ч, но затормозить так и не успела.

Шестилетнего ребенка водитель повез в больницу. Там и выяснили, что ему был причинен тяжкий вред здоровью. Вину водитель на суде признал.

Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на три года условно с испытательным сроком на три года. Кроме того, в течение двух лет он не сможет управлять авто.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что водитель сбежал с места ДТП на «Коле», оставив пострадавшего пассажира.