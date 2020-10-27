В России продлили выплаты на детей до 1 марта

На поддержку от государства могут рассчитывать семье, в которых растут дети в возрасте до трех лет.

Президент России Владимир Путин утвердил закон, согласно которому автоматически продлеваются выплаты на первого и второго ребенка в возрасте до трех лет. Об этом сообщили в Кремле. Семьи будут получать деньги до 1 марта 2021 года.

Напоминаем, что система поддержки действовала с 1 апреля по 1 октября 2020 года в связи с непростой ситуацией в стране. Власти помогали семья, доход которых не превышал двух прожиточных минимумов. Чтобы им не пришлось подавать заявления, государство продлило выплаты автоматически.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в России может появиться новая выплата родителям детей до 7 лет. Речь идет о пособии по временной нетрудоспособности, которое будет составлять 100% от среднего заработка и не будет зависеть от продолжительности страхового стажа.