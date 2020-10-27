В Театре Ленсовета коронавирусом заболели несколько актеров: среди них Сергей Мигицко

Тех, кто отправился лечиться, приходится в экстренном порядке заменять другими артистами в постановках.

Художественный руководитель Театра Ленсовета Лариса Луппиан рассказала, что сразу несколько сотрудников получили положительные результаты тестов на коронавирус. Об этом пишет 78.ru.

Она отметила, что среди зараженных оказался народный артист России Сергей Мигицко. Болезнь протекала в легкой форме и Луппиан надеется, что совсем скоро он сможет вернуться на сцену. Пока что зрители не увидят его, но спектакли должны состояться, так как почти на каждый из них есть два состава.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что треть кинотеатров России могут закрыться навсегда из-за пандемии COVID-19. Эксперт также объяснил, что онлайн-кинотеатрам не удастся заменить привычный поход в кино.