В Театре Ленсовета коронавирусом заболели несколько актеров: среди них Сергей Мигицко

В Театре Ленсовета коронавирусом заболели несколько актеров: среди них Сергей Мигицко
Народный артист России Сергей Мигицко. Фото: http://lensov-theatre.spb.ru/

Тех, кто отправился лечиться, приходится в экстренном порядке заменять другими артистами в постановках.

Художественный руководитель Театра Ленсовета Лариса Луппиан рассказала, что сразу несколько сотрудников получили положительные результаты тестов на коронавирус. Об этом пишет 78.ru.

Она отметила, что среди зараженных оказался народный артист России Сергей Мигицко. Болезнь протекала в легкой форме и Луппиан надеется, что совсем скоро он сможет вернуться на сцену. Пока что зрители не увидят его, но спектакли должны состояться, так как почти на каждый из них есть два состава.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что треть кинотеатров России могут закрыться навсегда из-за пандемии COVID-19. Эксперт также объяснил, что онлайн-кинотеатрам не удастся заменить привычный поход в кино.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
коронавирус сергей мигицко театр ленсовета


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Скульптуры Летнего сада «укутали» к зиме — фоторепортаж ...
Жительница Колпино держала в своей квартире 26 собак — их перевезут в приют
Четыре проекта Setl Group претендуют на победу в международном ...
Сергей Жигунов во второй раз развелся со своей женой
Стало известно, как будет выглядеть Заяц из «Ну, погоди!»
Министр здравоохранения Ростовской области покинула свою должность
Петербуржцы скупают недвижимость, автомобили и бытовую технику
ДТП с двумя грузовиками полностью перекрыло съезд с КАД на Октябрьскую набережную