ДТП с двумя грузовиками полностью перекрыло съезд с КАД на Октябрьскую набережную

Во вторник, 27 октября, авария с участием двух большегрузов полностью перекрыла съезд с Кольцевой автодороги (КАД) на Октябрьскую набережную.

О том, что движение транспорта на этом участке КАД полностью остановлено, информирует пресс-служба ФКУ «Упрдор Северо-Запад». Столкновение произошло между грузовиками ГАЗ и КамАЗ. На место происшествия уже прибыли спасатели и сотрудники ДПС для ликвидации последствий аварии.

О пострадавших в дорожно-транспортном происшествии информации пока нет. Авария, между тем, спровоцировала внушительную пробку — затор уже сейчас растянулся на 1,5 километра. Обстоятельства столкновения большегрузов по-прежнему устанавливают.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что автомобилиста, сбившего ребенка на Народной улице, приговорили к условному сроку. Ребенок, к счастью, остался жив.