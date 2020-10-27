Милонов и Поклонская прокомментировали недопуск в ГД из-за отказа сдавать тесты на COVID-19

Оба депутата заявили, что такого не было и не может быть в принципе.

Депутаты Госдумы Наталья Поклонская и Виталий Милонов прокомментировали слухи о том, что их не пропустили на заседание парламента якобы из-за отказа сдавать тест на коронавирус. Об этом пишет РБК.

Поклонская отметила, что это «неправда» и что такое сложно себе даже представить. Депутат Госдумы убежден, что ее не могут не пустить на рабочее место. Она попросила не распространять информацию, в достоверности которой нет уверенности.

Напоминаем, что спикер Госдумы Вячеслав Володин заявлял, что почти 40 депутатов были госпитализированы из-за заражения коронавирусом, один из них находится в реанимации.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Милонов предложил закрыть кальянные в Петербурге из-за пандемии коронавируса.