Милонов и Поклонская прокомментировали недопуск в ГД из-за отказа сдавать тесты на COVID-19

Милонов и Поклонская прокомментировали недопуск в ГД из-за отказа сдавать тесты на COVID-19
Виталий Милонов. Фото: Baltphoto

Оба депутата заявили, что такого не было и не может быть в принципе.

Депутаты Госдумы Наталья Поклонская и Виталий Милонов прокомментировали слухи о том, что их не пропустили на заседание парламента якобы из-за отказа сдавать тест на коронавирус. Об этом пишет РБК.

Поклонская отметила, что это «неправда» и что такое сложно себе даже представить. Депутат Госдумы убежден, что ее не могут не пустить на рабочее место. Она попросила не распространять информацию, в достоверности которой нет уверенности.

Напоминаем, что спикер Госдумы Вячеслав Володин заявлял, что почти 40 депутатов были госпитализированы из-за заражения коронавирусом, один из них находится в реанимации.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Милонов предложил закрыть кальянные в Петербурге из-за пандемии коронавируса.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
виталий милонов госдума коронавирус наталья поклонская


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Беглов пообещал, что в Петербурге решат проблему долгостроев и обманутых ...
Беглов предложил Минздраву создать единую систему учета всех инфекционный ...
Дворы Дома Бенуа — рай для поклонников стрит-арта. Фоторепортаж ...
На Выборгском в ДТП пострадал мотоциклист
Чемпионат по профмастерству, интенсив для школьников, штрафы для ...
Милонов и Поклонская прокомментировали недопуск в ГД из-за отказа сдавать ...
Беглов: Петербург регулярно направляет предложения по корректировке ...
Врач опроверг миф о пользе витамина С при профилактике гриппа