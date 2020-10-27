Бастрыкин просит следователей не давить на семью покойного Баталова

Бастрыкин просит следователей не давить на семью покойного Баталова
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин. Фото: kremlin.ru

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин обратил особое внимание к вдове и дочери покойного актера Алексея Баталова, которые являются потерпевшими по делу о мошенничестве с недвижимостью артиста.

Как сообщает Следственный комитет России, Александр Бастрыкин просит следователей не давить на вдову и дочь Баталова, а также оказать им содействие «в случае необходимости в получении медицинской помощи».

Напомним, ранее Следственный комитет признал семью покойного артиста потерпевшими в деле о мошенничестве недвижимости покойного артиста.

Вдова и дочь Баталова лишились мастерской артиста и двух квартир в Москве, а также была потеряна крупная сумма денег.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что убийство депутата Александра Петрова в Ленинградской области Следственный комитет назвал заказным. В ведомстве считают, что в парламентария стреляли по найму.

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Александр Бастрыкин мошенничество следственный комитет


 

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