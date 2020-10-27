На Витебском на бок перевернулась маршрутка после столкновения с эвакуатором 

На Витебском на бок перевернулась маршрутка после столкновения с эвакуатором 
ДТП на Витебском. Фото: vk.com/spb_today

Во вторник вечером, 27 октября, произошло жуткое дорожно-транспортное происшествие в Северной столице. Маршрутка перевернулась между Санкт-Петербургом и Пушкиным на Витебском проспекте.

Информация о ДТП поступила от очевидцев в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» в социальной сети «ВКонтакте». Сообщается, что автобус перевернулся после столкновения со стоящим эвакуатором. Водитель не смог объехать данное препятствие.

Местные жители отмечают, что в результате ДТП есть пострадавшие. На место проишествия выехали спецслужбы для выяснения обстоятельств случившегося.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что ДТП в направлении Пулковского шоссе перекрыло движение транспорту.

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