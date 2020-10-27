ДТП на перекрестке парализовало движение на Пулковское шоссе

ДТП на перекрестке парализовало движение на Пулковское шоссе
Столкновение автомобилей на перекрестке. Фото: vk.com/spb_today

В Северной столице очевидцы сообщают о дорожном столкновении иномарки с газелью на перекрестке улицы Шереметьевской и улицы Стартовой. ДТП создало затруднения для движения по Пулковскому шоссе.

О дорожно-транспортном происшествии сообщают местные жители в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» в социальной сети «ВКонтакте». Инцидент произошел вечером во вторник, 27 октября. Столкновение автомобилей создало затруднение для движения на дороге.

Информации о пострадавших не поступало. По фотографиям мы можем увидеть, что машины получили весомый ущерб от столкновения.

На место ДТП приедут спецслужбы для выяснения обстоятельств случившегося.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что суд вынес меру пресечения для подозреваемого в убийстве преподавателя технологического института в Северной столице. Мужчина задушил женщину и отрезал ей большой палец для того, чтобы разблокировать телефон.

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