Иномарка влетела в столб на перекрестке Шпалерной и Потемкинской

Водитель пытался не угодить в другую машину, но вместо этого влетел в столб. Фото: vk.com/spb_today

Водитель пытался не угодить в другую машину, но вместо этого влетел в столб. Фото: vk.com/spb_today

В Северной столице в среду ночью, 28 октября, иномарка врезалась в столб на пересечении Шпалерной улицы и Потемкинской улицы.

Информация о ДТП поступила от местных жителей в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» в социальной сети «ВКонтакте». По словам очевидцев, водитель пытался избежать удара с другим автомобилем и не справившись с управлением врезался в столб на перекрестке. Данных о пострадавших не поступало.

На фотографиях, опубликованных в социальных сетях, мы можем увидеть, как наклонился столб, а сама машина получила многочисленные повреждения.

На место аварии прибудут спецслужбы для выяснения обстоятельств случившегося.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в результате аварии на Витебском проспекте пострадали 5 человек. Маршрутка врезалась в эвакуатор и перевернулась на бок.