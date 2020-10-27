Минздрав: вакцину от Covid-19 не будут прививать туристам на коммерческих условиях

Российскую вакцину «Спутник V» не будут прививать иностранцам на коммерческих условиях. Ранее в СМИ появилась информация о том, что туристы из разных стран планируют отправиться в Россию для принятия препарата от Сovid-19.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на помощника министра здравоохранения Алексея Кузнецова, вакцинация туристов и всех иностранных жителей российским препаратом от коронавируса невозможна. По словам Алексея Кузнецова, в Минздраве нацелены на прививание жителей страны в первую очередь.

«Вакцинация уже идет, и для граждан она бесплатна. Абсолютный приоритет в вакцинации – у россиян. И лишь после удовлетворения внутренней потребности – когда будут вакцинированы группы риска и все желающие — можно будет говорить о каких-то коммерческих поставках», – заявил Алексей Кузнецов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что вакцина «Вектора» попала в список рекомендаций для профилактики от коронавируса.