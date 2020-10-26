Вакцина «Вектора» попала в список рекомендаций для профилактики COVID-19

Зарегистрированная в октябре вакцина против коронавируса «ЭпиВакКорона» попала в список рекомендаций Минздрава по лечению и профилактике COVID-19 .

Как сообщается на сайте министерства, в настоящее время в России зарегистрированы две вакцины для профилактики коронавируса. Их допускается ставить взрослым лицам от 18 до 60 лет.

11 августа была зарегистрирована комбинированная векторная вакцина «Гам-КОВИД-Вак», а 13 октября зарегистрировали вакцину на основе пептидных антигенов «ЭпикВакКорона», которая была разработана в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Минздрав дал рекомендации по лечению коронавируса. Среди рекомендованных для лечения COVID-19 препаратов оказались фавипиравир, гидроксихлорохин, азитромицин и другие.